В Украине появились специальные номера для электрокаров — теперь владельцы электрических авто будут получать номерные знаки зеленого цвета.

Как рассказывает издание Avtoblog, этот цвет знала будет свидетельствовать о нулевом уровне выбросов транспортного средства.

Использование специальных номерных знаков для электрокаров регламентируется законом под номером 10405, который вступил в силу в январе 2020 года.

В отличие от обычных номеров впервые в Украине на государственных номерах зеленого цвета используются не только символы, встречающиеся в кириллице и латинице, но и чистая латиница.

Также изменились правила использования особых буквенных комбинаций, используемых для электрических автомобилей такси.

Могут использоваться сочетания TZ, TY, TW, а также TV.

Как мы уже рассказывали ранее, в Мариуполе, что находится в Донецкой области, водитель транспортного средства Ford Scorpio не справился с управлением на дороге, выехал за пределы проезжей части дороги и въехал в остановку общественного транспорта.

А также, в Харькове произошло трагическое самоубийство — мужчина подорвал себя в собственном автомобиле в гараже.