В «красных» зонах карантина в Украине ввели новые ограничения.

Решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Кабмина.

Новые карантинные ограничения начнут действовать с 22 сентября.

«Сегодня на внеочередном заседании с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19″ — сказано в сообщении.

Новые запреты для «красной» зоны будут такими:

запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом,

кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

запрещается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;

посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

В то же время все еще разрешены:

торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;

банковская и страховая деятельность;

медицинская и ветеринарная практика;

работа заправок, СТО;

работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;

доставка еды из точек общественного питания;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Как мы уже рассказывали ранее, 22 региона, по состоянию на 21 сентября, не могут ослабить карантин, введенный из-за COVID-19.

Тем временем, в Киеве пять школ и один детский садик закрыли на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди педагогов.