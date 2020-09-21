На Донбассе предлагают ввести временное правительство и миротворцев ООН для проведения выборов на оккупированных территориях.

Такое предложение сделал замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, передает «UA: Украинское радио».

Фокин считает, что подобные выборы, которые планируются на Донбассе, одной из сторон признаются сфальсифицированными и нелегитимными. Но, в мандате Совбеза ООН записано право создавать международное временное правительство.

«А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым, может быть, на год, может – на два», – пояснил Фокин.

Безопасность в регионе могут обеспечить международные миротворцы — военный контингент ООН.

По его словам, Россия ранее согласилась на такое направление движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

«Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь «повстанцам», или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы», – отметил Фокин.

Как мы уже рассказывали ранее, амнистия боевиков на Донбассе не будет всеобщей, утверждает министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

А экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что на реинтеграцию Донбасса понадобится всего 3 года.