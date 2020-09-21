Народный депутат Александр Юрченко отрицает обвинения в вымогательстве и получении взяток.

Об этом он заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда в понедельник, 21 сентября, передает Укринформ.

«Никакого отношения к тому, что подается в материалах досудебного расследования, я не имею. Никакие средства я не брал, никого к оказанию мне каких-либо средств я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах. Ничего органы предварительного расследования не нашли», — утверждает нардеп.

По его словам, обвинения во взятке за внесение поправок в закон связано с тем, что много лет в Украине не решается проблема обращения с бытовыми отходами и нет профильного законодательства.

В этом якобы заинтересованы различные группы влияния, которые «не платя денег государству и получают сверхприбыли», говорит Юрченко.

«В предыдущие созывы парламента эти группы влияния были заинтересованы, чтобы закон не выходил в зал. На этот раз, когда законодательство вышло на второе чтение, начали делать провокации и оказывать давление через СМИ», — подчеркивает Юрченко.

Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат Александр Юрченко официально исключен из фракции политической партии «Слуга народа».

А также, он подозревается в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц