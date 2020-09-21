Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой ему напомнили об обещании уйти в отставку в случае нарушения закона.
Ответ Зеленского опубликован на сайте президента.
Так, глава Украины считает, что его обещание покинуть пост вырвано из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством.
«Моя позиция по этому вопросу остается неизменной», – заявил Зеленский.
По его словам, нарушение, которое, по мнению автора петиции, якобы является основанием для объявления отставки, заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи.
Оно якобы произошло по ошибке и не связано с корыстнымимотивами.
«Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства», – утверждает Зеленский.
Поэтому, принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется.
Как мы уже рассказывали ранее, в Офисе президента говорят, что единственной причиной для переноса выборов может стать ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.
А также, Зеленский считает, что местные выборы являются причиной роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.