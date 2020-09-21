Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №31.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья:

Родился 5 апреля 1962 года в с. Сенькин Харьковской области.

В разводе, есть сын Георгий и дочь Александра. Сын — заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и стратегического развития международного аэропорта «Борисполь».

Образование:

В 1983 году Окончил Харьковский государственный педагогический институт, учитель физического воспитания.

В 1998 году Закончил Национальную академию внутренних дел, юрист.

Также закончил Черниговский государственный институт экономики и управления.

Трудовая деятельность:

В 1985-1992 гг. Работал на Балаклавском судоремонтном заводе, город Севастополь.

1992-2006 гг. — первый заместитель председателя Комитета ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов в других странах. (В 1983-1985 гг. Юрий Зубко служил в армии, прошел войну в Афганистане, был заместителем командира группы отряда специального назначения).

2000-2006 гг. — первый заместитель государственного комитета Украины по делам ветеранов.

2000-2007 гг. — член квалификационной комиссии военных судов Украины.

2006-2007 гг. — народный депутат Украины V созыва от Социалистической партии Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

2010-2012 гг. — заместитель директора департамента капитального строительства Министерства обороны Украины.

В 2012 году — директор административно-хозяйственного департамента АО «ХК «Киевгорстрой».

2015-2017 гг. — управляющий делами ЗАО «ХК «Киевгорстрой».

С 2018 — заместитель директора ООО «НПФ Днепропроект».

Общественная деятельность:

В 1986 году — Был заведующим отделом, секретарем Севастопольского горкома ЛКСМУ. Позже — заместителем заведующего отделом военно-патриотической подготовки ЦК ЛКСМУ.

В 1990 году — Был избран первым заместителем председателя Украинского союза ветеранов Афганистана на общественных началах.

Активист Всеукраинского общественного союза «Крылья 8-й сотни», который опекает семьи погибших и пропавших без вести участников АТО, ветеранов войны, а также активистов волонтерского движения.

Координатор волонтерского общественного союза «Круг заботы». Член правления Всеукраинского общественного движения «Закончим войну», член правления общественного союза «Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана и антитеррористической операции».

Компромат, скандалы:

Занимая должность директора административно-хозяйственного департамента «Киевгорстроя», Юрий Зубко вошел в состав комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, в чем был конфликт интересов.

Антикоррупционная комиссия Киевсовета обратилась в прокуратуру с требованием привлечь к административной ответственности Юрия Зубко за лоббирование интересов «Киевгорстроя».

В 2016 Юрий Зубко стал участником скандала, связанного с нецелевым использованием земли.

Декларация:

В 2018 году Юрий Зубков задекларировал 26 тысяч долларов, 35 тысяч евро и 320 тысяч грн наличными, на банковских вкладах хранятся 68 тысяч грн.

За год он получил 2,9 млн грн дивидендов от компании «Днепропроект» и 2 млн грн от продажи акций Купянского силикатного комбината.

Зарплата составила 284 тыс грн, 124 тысячи грн — пенсия и 116 тысяч грн — проценты по вкладам.

У депутата есть квартира в Киеве, в декларацию внесены часы Ulysse Nardin и Zenith.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Александра Сабурова, 8, к. 101 (044) 332-07-50

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/zubkoyuriy

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Отчет депутата за 2018 год.