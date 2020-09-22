Уже к концу недели суточная заболеваемость COVID-19 может достигнуть 4 тысяч человек.

Своим прогнозом с «Обозревателем» поделился вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

По его мнению, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 продолжит увеличиваться и уже к пятнице, 25 сентября, составит от 2873 до 4408 случаев (среднее значение 3580 в сутки) — это на 500 больше, чем было на прошлой неделе. Смертность, добавил он, также увеличится до 60-72 случаев при среднем значение 66 в сутки.

«Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных свидетельствует о дальнейшем развитии эпидемии. На прошлой неделе в среднем болело 2959 человек, что где-то на 400 случаев превышало предыдущие показатели. Увеличилось также и количество смертей – где-то на 11 случаев, дойдя до 56 в неделю», – подчеркнул академик.

Ученый также прогнозирует, что больше всего больных будет в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в Киеве.

Отдельно от отметил, что с начала сентября на фоне открытия школ и увеличения медицинских проверок, возросло число инфицированных детей.

«Выздоравливать стали больше – около 1210 в день. Но темпы выздоровления все еще намного меньше темпов роста количества новых инфекций. Вероятно, больше становится здоровых людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование» – уточнил Загородний.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной антирекорд — за неделю число заболевших COVID-19 в мире выросло на 2 миллиона человек, а летальных исходов — на 37,7 тысяч.

COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели уже 31 328 661 человек. Выздоровели пока только 21 504 875 человек. По заболеваемости лидируют США, Индия и Бразилия.

В Украине за сутки, 21 сентября, зарегистрировали 2 884 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 181 тысяча 237 человек. Выздоровели пока только 79 901 человек.