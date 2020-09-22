В сентября православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.

Zavtra расскажет, в какие дни православных ждут праздники и посты.

Церковный календарь на сентябрь 2020:

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи — великий праздник в православии, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.

17 сентября – праздник Иконы Неопалимая Купина. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

Успение Пресвятой Богородицы 2020: что нельзя делать, приметы, традиции

19 сентября – Михайлово Чудо. В этот день православные христиане чествуют архангела Михаила, вспоминая его первое чудо.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня.

30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Успение Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день

Церковные посты в сентябре 2020 года: