Стало известно, какие травмы получила невеста экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Юлию Бойко в ходе ДТП, которое произошло во Львове.

Напомним, 21 сентября Бойко на пешеходном переходе сбила маршрутка. Инцидент произошел в 11:30 на улице Дорошенко при участии автобуса марки «Атаман». Девушка отделалась легкими травмами. СМИ сообщают, что у нее ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки, а также ушиб мягких тканей лба.

Что будет с водителем маршрутки, который сбил девушку, еще неизвестно — решение о регистрации уголовного производства или составлении админпротоколов еще не принято.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы произошло ДТП с участием двух иномарок. За рулем одной из них — Infiniti находился певец Эльмин Гулиев (рэпер Эллей). Именно его машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые получили серьезные травмы, а одна женщина лишилась части ноги.

Трое граждан Королевства Марокко погибли в жуткой аварии, которая произошла вечером 17 сентября в Запорожье. Водитель «BMW» допустил занос, врезался в «Nissan», а затем влетел опору рекламоносителя. В итоге машина загорелась.