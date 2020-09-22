Один из экс-террористов «ДНР» добровольно сдался Службе безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома».

Подробности сообщает пресс-служба СБУ Днепропетровской области.

Как стало известно, житель Донецка присоединился к «народной милиции» террористической организации «ДНР» еще в самом начале российской агрессии на Донбассе. По его словам, он пошел на это, чтобы были средства на содержание семьи.

Спустя полгода службы мужчина якобы осознал, что действия оккупантов не имеют перспектив и при этом незаконны.

После этого он выехал с неподконтрольной территории в Днепропетровскую область. Проживая здесь, мужчина скрывал свое прошлое из-за страха ответственности перед законом и постоянно менял работу.

Узнав о программе «Тебя ждут дома», бывший «правоохранитель» добровольно сдался СБУ.

Проверка доказала, что, находясь на службе в «ДНР», мужчина не совершал тяжких правонарушений. Учитывая эти обстоятельства, суд освободил его от уголовной ответственности.

Как мы уже рассказывали ранее, с начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, десятки получили ранения.

А война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, людям обещали разрешить использование русского языка для ведения деловых встреч и документации, — так считает заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин.