В России задержали экс-барабанщика «Ласкового мая» Вадима Редькина, который оказался соратником основателя «Секты Виссариона» Сергея Торопа.

Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Сектантов обнаружил спецназ ФСБ в поселке Жаровск в 20 километрах от Петропавловки. Мужчин спецслужбы вывезли на вертолете в неизвестном направлении.

Последователи церкви называют это место «Обителью Рассвета».

Задержанным предъявят обвинения по двум статьям – 111 и 239 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». В случае признания вины лидеров секты им может грозить штрафы до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 12 лет.

Экс-музыкант Вадим Редькин работал пресс-секретарем Виссариона, его часто называли «правой рукой нового Христа».

Ранее он пел в ансамбле «Интеграл», созданном Бари Алибасовым, и выступал с группой «Ласковый май».

Как мы уже рассказывали ранее, умер солист культовой группы «Ласковый май», музыкант и композитор Александр Прико.