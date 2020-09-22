Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Голосеевского района Киева, округ №10.

Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Депутатская фракция «Єдність».

Биография, семья, хобби:

Родился 22 мая 1971 в Киеве.

Женат, имеет двоих детей: дочь Анну Омельченко и сына Владимира Иванченко.

Образование:

В 2003 году Окончил Киевский национальный торгово-экономический по специальности «Учет и аудит», получил квалификацию экономиста по учету и аудиту.

В 2011 году Закончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», магистр государственного управления.

Трудовая деятельность:

1989 — слесарь по ремонту автомобилей в Киевском межобластном центре ВАЗ.

1990 — водитель 3 класса автотранспортного предприятия №13003

1992-1993 гг. — инструктор по спорту МСП «промэнергетики».

1993-2002 гг. — исполнительный директор ООО «Гермес Трейд ЛТД».

2002-2009 гг. — заместитель директора ООО «Стугна» (вместе со своим отцом, который является директором — соучредитель фирмы).

2009-2013 гг. — помощник-консультант депутата Верховной рады Украины VI созыва Нурулислама Аркаллаева (фракция «Партия регионов»).

2013-2014 гг. — первый заместитель председателя Голосеевской районной государственной администрации.

С 2015 года — заместитель директора ООО «Стугна».

Общественная деятельность:

В 2006 году Избран депутатом Голосеевского районного совета V созыва.

В 2010 году возглавил районную организацию Партии регионов.

С 2012 года — вице-президент, а затем директор благотворительного фонда «Родной город мой».

Компромат:

Вадим Иванченко занимался игорным бизнесом. Компания «Комфорт пл», соучредителем которой был нынешний депутат Киевсовета, обладала значительной долей игровых автоматов в городе Борисполь.

Вадима Иванченко подозревают в связях с криминальными кругами. Совместно с женой одесского вора в законе Антимоса Кухилавы он был соучредителем ООО «Одессос холдинг».

В 2010 году Вадим Иванченко был замешан в скандале вокруг Владимирского рынка. Директор коммунального предприятия Лариса Ярошевич обвиняла депутата Голосеевского райсовета в препятствовании нормальной работе рынка и угрозы в ее адрес.

Декларация:

В 2018 году Вадим Иванченко задекларировал 115 тыс долларов и 1,3 млн грн наличными. Около 2,2 млн долларов он занял третьим лицам.

Общий доход депутата составил 308 тыс грн (171 тыс грн — зарплата в ООО «Стугна» и БФ «Родной город мой», 137 тыс грн — доход от предоставления имущества в аренду).

Из недвижимого имущества депутату принадлежат две квартиры и нежилое помещение в Киеве.

У него три автомобиля — два Volkswagen Amarok и Honda GL18HPNA, а также лодочный прицеп.

Из ценного движимого имущества Вадим Иванченко задекларировал коллекцию оружия (в частности — пистолет, карабин, дробовик и охотничье ружье), трое наручных часов — Gerald Genta и два Vacheron Constantin, коллекцию икон, 45 бриллиантов и 1,2 кг золотых украшений.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Академика Заболотного, двадцатый, блок Б, (067) 970-29-98

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/ivanchenkovadym

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/Vadim.Ivanchenko.Kyiv

Отчет депутата за 2018 год.