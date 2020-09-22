Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Голосеевского района Киева, округ №10.
Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.
Депутатская фракция «Єдність».
Биография, семья, хобби:
Родился 22 мая 1971 в Киеве.
Женат, имеет двоих детей: дочь Анну Омельченко и сына Владимира Иванченко.
Образование:
В 2003 году Окончил Киевский национальный торгово-экономический по специальности «Учет и аудит», получил квалификацию экономиста по учету и аудиту.
В 2011 году Закончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», магистр государственного управления.
Трудовая деятельность:
- 1989 — слесарь по ремонту автомобилей в Киевском межобластном центре ВАЗ.
- 1990 — водитель 3 класса автотранспортного предприятия №13003
- 1992-1993 гг. — инструктор по спорту МСП «промэнергетики».
- 1993-2002 гг. — исполнительный директор ООО «Гермес Трейд ЛТД».
- 2002-2009 гг. — заместитель директора ООО «Стугна» (вместе со своим отцом, который является директором — соучредитель фирмы).
- 2009-2013 гг. — помощник-консультант депутата Верховной рады Украины VI созыва Нурулислама Аркаллаева (фракция «Партия регионов»).
- 2013-2014 гг. — первый заместитель председателя Голосеевской районной государственной администрации.
- С 2015 года — заместитель директора ООО «Стугна».
Общественная деятельность:
- В 2006 году Избран депутатом Голосеевского районного совета V созыва.
- В 2010 году возглавил районную организацию Партии регионов.
- С 2012 года — вице-президент, а затем директор благотворительного фонда «Родной город мой».
Компромат:
Вадим Иванченко занимался игорным бизнесом. Компания «Комфорт пл», соучредителем которой был нынешний депутат Киевсовета, обладала значительной долей игровых автоматов в городе Борисполь.
Вадима Иванченко подозревают в связях с криминальными кругами. Совместно с женой одесского вора в законе Антимоса Кухилавы он был соучредителем ООО «Одессос холдинг».
В 2010 году Вадим Иванченко был замешан в скандале вокруг Владимирского рынка. Директор коммунального предприятия Лариса Ярошевич обвиняла депутата Голосеевского райсовета в препятствовании нормальной работе рынка и угрозы в ее адрес.
Декларация:
В 2018 году Вадим Иванченко задекларировал 115 тыс долларов и 1,3 млн грн наличными. Около 2,2 млн долларов он занял третьим лицам.
Общий доход депутата составил 308 тыс грн (171 тыс грн — зарплата в ООО «Стугна» и БФ «Родной город мой», 137 тыс грн — доход от предоставления имущества в аренду).
Из недвижимого имущества депутату принадлежат две квартиры и нежилое помещение в Киеве.
У него три автомобиля — два Volkswagen Amarok и Honda GL18HPNA, а также лодочный прицеп.
Из ценного движимого имущества Вадим Иванченко задекларировал коллекцию оружия (в частности — пистолет, карабин, дробовик и охотничье ружье), трое наручных часов — Gerald Genta и два Vacheron Constantin, коллекцию икон, 45 бриллиантов и 1,2 кг золотых украшений.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Академика Заболотного, двадцатый, блок Б, (067) 970-29-98
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/ivanchenkovadym
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/Vadim.Ivanchenko.Kyiv
Отчет депутата за 2018 год.