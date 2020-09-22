Некоторые категории украинцев имеют право на получение льготной пенсии — среди них те, кто работал на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

Подробности сообщили в Пенсионном фонде Украины. По закону, эти категории украинцев могут выйти на заслуженный отдых раньше остальных.

Получать льготную пенсию в Украине имеют право:

по достижении ими 50 лет:

при наличии страхового стажа в 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на “вредных” работах;

20 лет у женщин, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на указанных работах.

при достижении 55 лет:

при достижении 55 лет: стаж 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах,

25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

При этом, не всегда украинцы могут добиться начисления льготной пенсии – иногда украинские органы пенсионного обеспечения отказывают.

В то же время, правительство планирует в ближайшем будущем сократить количество категорий пенсионеров, которые будут иметь право на получение льготной пенсии.

Так, те граждане, для которых законодательством предусмотрено право выходить на отдых по “выслуге лет” до достижения общего пенсионного возраста, не смогут получать выплату, одновременно работая.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы могут не рассчитывать в ближайшие годы на социальное обеспечение европейского уровня.

А также напоминаем, что в Украине работает сервис автоматического начисления выплат и мобильное приложение, позволяющее оформить пенсию онлайн.