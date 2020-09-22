Украинские медики начнут получать обещанные зарплаты с повышением уже с конца сентября.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Офиса президента.

Он рассказал, что Нацслужба здоровья уже подписывает договоры с 1 600 больницами, а треть медучреждений уже заключила договоры. По словам Степанова, на повышение зарплат медикам дополнительно выделили 6 млрд грн до конца года.

«Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами», – прокомментировал новость Зеленский.

Также, Зеленский потребовал от Минздрава объяснений, почему до сих пор не потрачены 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

А из 2,9 млрд грн, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн грн. Также, на сегодняшний день все еще не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

«Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений более чем из 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет», – подчеркнул Зеленский.

Как мы уже рассказывали ранее, на повышение зарплаты врачам Минздрав заложил в бюджет на 2021 год от 22 до 25 тысяч гривен.

Тем временем, зарплата учителей в Украине вырастет на 5,8% уже с сентября, а в 2021 году – еще на 30%.