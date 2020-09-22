В Украине уже стартовала избирательная кампания местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Как ранее сообщало Zavtra, в Офисе президента уже заявили, что единственной причиной для переноса выборов может стать ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, однако пока ситуация с коронавирусной инфекцией более-менее контролируется.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, как будут голосовать украинцы с COVID-19.

Отметим, до 10 сентября все желающие могли изменить избирательный адрес, а до 14 сентября — организации Украины могли зарегистрироваться официальными наблюдателями.

Календарь местных выборов-2020 в Украине

До 24 сентября – партии могут выдвинуть и подать в окружные комиссии документы для регистрации своих кандидатов. В городах с более 10 тысячами избирателей можно баллотироваться в депутаты только от партий. Избиратели будут голосовать как за партийные списки, так и за того или иного кандидата от партии в таком списке. В городах и поселках с количеством избирателей менее 10 тысяч выборы пройдут по обычной мажоритарной системе.

До 30 сентября кандидаты подают своих представителей в состав участковых комиссий.

До 5 октября можно отказаться от баллотирования.

До 14 октября иностранные организации могут подать документы для регистрации международными наблюдателями на местных выборах в Украине.

22 октября – последний день, когда могут быть обнародованы результаты соцопросов и рейтингов партий и кандидатов от них.

23 октября – последний день предвыборной агитации.

24 октября – «день тишины» – законодательством запрещается предвыборная агитация.

25 октября – выборы с 08:00 до 20:00.

6 ноября – подсчет результатов.

15 ноября – приблизительная дата проведения II тура выборов мэров в городах с более чем 75 тысячами избирателей. Если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50% голосов, то во II тур проходят два лидера.