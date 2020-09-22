С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей, десятки получили ранения.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине, пишет Корреспондент.

Так, в период с 1 января по 31 июля 2020 года Управление зафиксировало 107 случаев гибели/ранения гражданских лиц:

18 погибших (10 мужчин, 7 женщин, 1 мальчик),

89 раненых (49 мужчин, 30 женщин, 6 девочек и 4 мальчиков).

«Это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (20 погибших и 99 раненых)», — говорится в докладе.

По словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, всего с начала войны на Донбассе погибли 3 367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.

Погибли:

1821 мужчин,

1064 женщин,

99 мальчиков,

49 девочек,

37 взрослых, чей пол не идентифицирован.

Также в докладе сообщается, что в 2020 году было зафиксировано 75 инцидентов, касающихся гражданских объектов.

С начала года в результате артиллерийских обстрелов пострадали 13 школ и детских садов. Зафиксировано 46 инцидентов, в которых пострадали 16 объектов водоснабжения и канализации: 43 инцидента — на территории, контролируемой “ДНР”, еще 3 — на подконтрольной территории Донецкой области.

Заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин считает, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, людям обещали разрешить использование русского языка для ведения деловых встреч и документации.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что на реинтеграцию Донбасса понадобится всего 3 года.