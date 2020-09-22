Во II квартале 2020 ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении. К падению экономики привели жесткие карантинные ограничения и снижения спроса. В итоге, ВВП во II квартале по сравнению с I кварталом сократился на 9,9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет НБУ.

Главной причиной спада ВВП стало сокращение внутреннего спроса. В НБУ поясняют, оно обусловлено как прямым воздействием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным — через неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

«Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года», — говорится в отчете НБУ.

Также весомым фактором падения ВВП стало падение инвестиций.

«Валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г. Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболеваемости. Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту. Однако определенную поддержку инвестициям придавало наращивание расходов бюджета на дорожное хозяйство», — отмечают в НБУ.

Кроме того, сократились и объемы экспорта товаров и услуг, впрочем значительно меньшими темпами, чем импорт: «Ухудшение показателей экспорта было обусловлено спадом в сельском хозяйстве, слабым внешним спросом, в частности на черные металлы, и меньшими объемами транзита газа, как и было предусмотрено соглашением с Газпромом. В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос обусловили стремительное сокращение импорта (на 23,4% г/г), из-за чего вклад чистого экспорта в изменение ВВП был положительным (8,3 п.п.)».

Одновременно с этим, в разрезе видов деятельности во II квартале 2020 ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. На падение ВВП повлиял более поздний старт уборочной, а также урожайность пшеницы (в этом году более плохой).

«В III квартале 2020 ожидается постепенное восстановление экономики. Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления. Однако экономическую активность будут сдерживать отдельные ограничения в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом», — прогнозируют в НБУ.

Как сообщалось ранее, расходы украинцев по сравнению с прошлым годом упали более чем на 10%. Основную часть зарплаты при этом украинцы тратят на еду и коммуналку. Так, потребительские расходы домашних хозяйств во втором квартале 2020 года составили 649,3 млрд грн — это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были «продукты питания и безалкогольные напитки» — 42,9%. При этом расходы домашних хозяйств по статье «жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 13,9%.

Также сообщалось о том, что в 2021 году украинцы должны будут отдать по 16 тысяч гривен своих налогов на обслуживание и погашение долгов, около 5,4 тысяч на дефицит Пенсионного фонда и больше 7 тысяч – на оборону и безопасность.