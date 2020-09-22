Карантин в Украине не могут ослабить почти все регионы страны. Соответствуют параметрам ослабления карантинных ограничений только Кировоградская и Херсонская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Какие регионы не могут ослабить карантин в Украине:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель заболеваемости по Украине — 107, при норме в 40 случаев заболевания.
В столице этот критерий составляет 152,3, в Тернопольской области — 400,8, в Черновицкой — 208,2.
Как мы уже рассказывали ранее, уже к концу недели суточная заболеваемость COVID-19 может достигнуть 4 тысяч человек.
А также, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует Запорожью вспышку COVID-19 из-за проведения музыкального фестиваля «Khortytsia Freedom».