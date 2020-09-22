Карантин в Украине не могут ослабить почти все регионы страны. Соответствуют параметрам ослабления карантинных ограничений только Кировоградская и Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Какие регионы не могут ослабить карантин в Украине:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Средний показатель заболеваемости по Украине — 107, при норме в 40 случаев заболевания.

В столице этот критерий составляет 152,3, в Тернопольской области — 400,8, в Черновицкой — 208,2.

Как мы уже рассказывали ранее, уже к концу недели суточная заболеваемость COVID-19 может достигнуть 4 тысяч человек.

А также, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует Запорожью вспышку COVID-19 из-за проведения музыкального фестиваля «Khortytsia Freedom».