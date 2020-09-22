В Киевской области, вечером 22 сентября, загорелась Бориспольская исправительная колония №119.

На сегодняшний день в ней находится примерно 500 заключенных.

Колония расположена в селе Мартусовка.

На первом фото с места пожара можно увидеть, что видно, что огонь охватил одно из тюремных зданий.

На данный момент нет информации о пострадавших в результате пожара. Причины возгорания также пока неизвестны.

Как мы уже рассказывали ранее, на побережье Одессы утром 21 сентября произошел масштабный пожар — вспыхнули курени, построенные в Черноморке на 129-м причале.

Тем временем, одиннадцать человек погибли, тысячи покинули свои дома из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии — огонь охватил уже 930 тысяч гектаров.