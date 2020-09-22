Коронавирус COVID-19 стал причиной смерти 1 556 украинцев, а грипп и воспаление легких — 3 497 человек, за период январь-июль 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

Всего за первые семь месяцев 2020 года умерло 334 307 человек (в июле 2020 года — 47 297 человек).

Согласно официальной статистике, от COVID-19 умерло 1 556 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса — 81 человек. За июль коронавирус стал причиной смерти 490 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 254 человек, среди них туберкулез — 1 855, СПИД — 1 801 украинцев.

Злокачественные новообразования убили за указанный период 45 023 украинцев.

Самая частая причина смерти украинцев — болезни системы кровообращения, от которых умерли 227 858 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 157 605 человек.

А грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 497 человек (в июле — 419).

Еще 16 209 украинцев погибли в результате внешних причин.

Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1982 граждан, утопление — 926, гибель на пожаре — 642, случайное отравление (кроме алкоголя) — 924, отравление алкоголем — 1 287, самоубийства — 3 685, умышленные убийства — 788.

Как мы уже рассказывали ранее, Российская Федерация занижает показатели смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в несколько раз.

Тем временем, в Украине в 1,4 раза уменьшилось количество летальных случаев COVID-19 по сравнению с прошлой неделей.