В Министерстве иностранных дел уверены, Украину не лишат безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, последние 6 лет Европейский Союз немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. А Киев, в свою очередь, прислушивается к мнению международных партнеров. Она также добавила, что Украина не получала от представителей ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины: «Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур».

Как известно, о возможном пересмотре безвиза с ЕС стали говорить после того, как Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии для избрания нового главы САП, несмотря на рекомендации Евросоюза. В частности, об угрозе безвизу говорила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

Заявления евродепутата прокомментировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, отмена безвиза не более, чем слухи.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не допустить отмены безвиза.