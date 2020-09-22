Россия должна обратиться к Украине как страна-оккупант, с просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым, согласно с гуманитарным правом.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передают «Крым. Реалии».

Он отметил, что все это время, Россия лишь истерично требовала возврата воды, а также прибегала к шантажу.

«Они должны обратиться к Украине с официальной просьбой, а не угрозами или истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», – сказал Кислица.

Отметим, в Крыму резко обострились проблемы с водой — через несколько дней местные власти снизят ее поставки на южный берег полуострова.

А степная часть Крыма уже более месяца активно приближается к гуманитарной катастрофе.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия будет решать проблему с водой в аннексированном ею Крыму при помощи бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.

А также, в оккупированном Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за того, что засуха привела засыханию скважин. Пострадавшие поселки перевели на режимное водоснабжение и начали подвозить воду.