В украинских школах на период онлайн-обучения разрешили по некоторым предметам не ставить оценки по 12-бальной шкале.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

В МОН заявили, что оценка по определенным предметам может сводиться к формату «зачтено/не зачтено», если в удаленном режиме проводилось более 50% уроков по этому предмету.

«Возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена Законом Украины» О среднем образовании «. Согласно части четвертой статьи 17 Закона по выбору учебного заведения, оценивание может осуществляться по собственной шкале оценивания результатов обучения учащихся. В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся, им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством «, — сообщается на сайте МОН.

По такому принципу допускается оценивать «Физическую культуру», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Основы здоровья».

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве пять школ и один детский садик закрыли на карантин из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди педагогов.

А также, школы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях после трех недель дистанционного режима перешли к стационарной форме обучения.