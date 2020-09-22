Из Германии в течение последних 3 месяцев выслали около 300 украинских заробитчан, которые приехали туда нелегально. Только за первые 10 дней сентября были задержаны 48 украинцев — это рекорд.

Об этом пишет Bild.

Местные копы задерживают заробитчан целыми автоколоннами. Одни говорят, что едут собирать урожай, но показывают при этом поддельные трудовые договоры. Другие утверждают, что едут с туристической целью, но поездки в Европу сейчас закрыты из-за COVID-19.

Известно, что поток нелегалов из Украины начал расти минувшим летом, ведь зарплаты в Германии в разы больше, чем в соседних государствах. Однако сейчас легально попасть в Германию невозможно, страна не выдает рабочие визы.

«Украинцы просто массово выезжают в Германию через Венгрию, а дальше — Чехию или Австрию. В интернете сейчас масса фирмочек, которые обещают выезд на «дальний Запад» якобы без карантина и по фиктивным документам. А там уже лотерея — проскочишь-не проскочишь. Задерживать стали чаще из-за того, что немцы усилили патрули после «наводки» поляков, которые знают о схеме украинцев с польскими визами», — сообщил изданию «Страна» источник в погранслужбе Украины.

К примеру, Wasserburg24, сообщает о задержании двух автобусов с украинцами на автомагистрали А94, ведущей из Австрии в Мюнхен. В них ехали 16 украинцев, двое их них — водители. Полицию они уверяли, что едут собирать урожай и показали трудовое договоры. Но после звонков в указанные фирмы выяснилось, что это поддельные документы. Заробитчан депортировали обратно в Австрию, транспорт и водителей задержали.

На границе Чехии и Германии задержали 9 украинцев, которые выдавали себя за туристов. При этом, как пишет e110.de, у них нашли рабочую одежду.

Еще один бус Renault Master на украинских номерах с семью украинцами от 30 до 50 лет задержали в сентябре на немецко-чешской границе, в поселке Райтценхайн. Как пишет Freiepresse, из документов при них были лишь биометрические украинские паспорта без виз, и они признались, что планировали оставаться в Шенгенской зоне на более длительный срок, чтобы там работать.

Как сообщила ранее евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон, безвизовый режим Украины и Евросоюза оказался под угрозой в связи с кадровыми решениями украинских властей касательно нового руководителя САП.

Заявления евродепутата прокомментировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, отмена безвиза не более, чем слухи.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не допустить отмены безвиза.