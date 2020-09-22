В Киевской городской клинической больнице №4, которая перепрофилирована для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, за двое суток двое мужчин выпрыгнули из окна.

Подробности сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

К сожалению, оба пациента скончались от полученных травм на месте.

«Второй день подряд из окна второго этажа Киевской больницы №4, которая сосредоточена на лечении COVID-19, выпрыгивают люди. К сожалению, несмотря на попытки реанимировать пострадавших – оба умерли», – сказано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за сутки, 21 сентября, зарегистрировали 2 884 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 181 тысяча 237 человек.

Тем временем, количество больных COVID-19 в Украине будет продолжать увеличиваться, поскольку люди не придерживаются главных правил карантинных ограничений.