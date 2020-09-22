В Украине для лечения больных коронавирусом COVID-19 на сегодняшний день выделено 36 тысяч коек.

Еще 16 тысяч могут быть выделены дополнительно.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua

«Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которые можем развернуть под COVID, это 50-52000. Больше нельзя. А эти все фантазии, можно где-то развернуть кровати», — пояснил министр.

Также Степанов уверен, что на данный момент в Украине нет потребности в разворачивании полевых госпиталей.

«Если у нас заполнятся все кровати, которые отведены под COVID, то можем рассмотреть вопрос, на каких стадионах нам ургентно разворачивать кровати. Но это будет очень временная мера», — отметил глава Минздрава.

Количество заполненных коек является наиболее критическим показателем.

«Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограничена», — добавил Степанов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице нет мест в реанимационном отделении и не осталось свободных аппаратов ИВЛ.

А в Киевской городской клинической больнице №4, которая перепрофилирована для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, за двое суток двое мужчин выпрыгнули из окна.