За неделю число заболевших COVID-19 в мире выросло на 2 миллиона человек, а летальных исходов — на 37,7 тысяч.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Сейчас наиболее тяжелая эпидситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, где за прошлую неделю число заболевших выросло на 38% по сравнению с предыдущей неделей, а смертность за тот же период уменьшилась на 22%. Всего с 14 по 20 сентября там заразились почти 770 тысяч человек — общее число инфицированных составляет около 15,5 миллионов. Вместе с тем, за неделю было зарегистрировано более 19 тысяч смертей.

Одновременно с этим в Юго-Восточной Азии за неделю заразились почти 700 тысяч человек, а их общее число приблизилось к 6,1 миллионам. Число умерших превысило 101 тысячу.

При этом самый высокий рост смертности — на 27% (по сравнению с предыдущей неделей) зафиксирован в Европе. С 14 по 20 сентября там умерли свыше 4 тысяч человек, а общее число летальных исходов приблизилось к 230 тысячам. Число заразившихся выросло почти до 5,2 миллионов. В Европе больше всего заболевших выявили во Франции, Испании и России.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки, 21 сентября, зарегистрировали 2 884 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели уже 181 тысяча 237 человек. Выздоровели пока только 79 901 человек.

Также сообщалось, что из имеющихся 30 тысяч коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), заняты уже более 13 тысяч.

COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели уже 31 328 661 человек. Выздоровели пока только 21 504 875 человек. По заболеваемости лидируют США, Индия и Бразилия.