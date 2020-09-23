В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 23 сентября.

Украинцев ждет ясный и теплый день. Осадков сегодня не будет, а воздух прогреется до 22-25 градусов, на юге — до 26.

До 25 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптики в Украине сделали прогноз, что потепление должно вернуться с 23 сентября, хотя в некоторых регионах страны температура начнет возрастать лишь постепенно.

А также, погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.