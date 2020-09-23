Европейский Союз не планирует никаких больших политических шагов для дальнейшей европейской интеграции Украины.

Такое заявление в интервью РБК-Украина сделал посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

При этом он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах, и в Европейском Союзе будут помогать ей стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки:

«Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС».

Отметим, Матти Маасикас также заявлял, что в Европейском Союзе обеспокоены ситуацией с антикоррупционной инфраструктурой в Украине. Это угрожает безвизовому режиму, но пока что ничего непоправимого не произошло.

Как известно, о возможном пересмотре безвиза с ЕС стали говорить после того, как Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии для избрания нового главы САП, несмотря на рекомендации Евросоюза. В частности, об угрозе безвизу говорила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

Заявления евродепутата прокомментировал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, отмена безвиза не более, чем слухи. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал не допустить отмены безвиза.

В Министерстве иностранных дел также уверены, Украину не лишат безвизового режима с Европейским Союзом.