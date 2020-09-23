Известный голливудский актер Эдриан Броуди заявил, что стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от COVID-19.

Об этом актер написал на своей личной странице в Instagram.

По словам Броуди, вчера, 22 сентября, был сделан «первый укол» вакцины.

«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я принял участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Их проводили тут, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свой первый укол вчера в 16:00 и хотел сообщить вам, что это совершенно безопасно», – пишет Броуди.

Примечательно, что после того, как Эдриан Броуди заговорил о побочных эффектах вакцины – он перешел на русский язык в своей публикации.

«Я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши (орфография и пунктуация сохранены. – ред.)», – заявил он.

Тем врменем. большинство подписчиков актера считают публикацию голливудского актера — шуткой.

Как мы уже рассказывали ранее, голливудский актер и звезда космической саги «Стражи Галактики» Майкл Рукер рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тем временем, украинская вакцина от коронавируса может быть доступна для массового использования уже к концу 2021 года.