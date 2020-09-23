Ряд европейских стран не признал Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после тайной инаугурации, которая прошла сегодня, 23 сентября.

Так, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что инаугурация Лукашенко не имела легитимности.

«Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми», — заявил чиновник.

Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу также поддержал заявление коллеги о нелегитимности инаугурации Лукашенко.

«Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат», — написал он.

А глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подчеркивает, что инаугурация Лукашенко не делает его законным президентом Беларуси.

«Тайная «инаугурация» Александра Лукашенко в Беларуси не узаконивает фальсификацию выборов и его статус главы государства. Прискорбно, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения. Только подлинный политический процесс может положить конец политическому кризису в Беларуси», — написал латвийский министр.

Подобное заявление сделал и президент Литвы Гитанас Науседа.

«Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или тайная — не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ», — утверждает президент.

Как мы уже рассказывали ранее, Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко.

Тем временем, в Беларуси, где сегодня тайно прошла инаугурация Александра Лукашенко, люди начали выходить на стихийные акции протеста.