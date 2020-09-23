Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №34.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам по вопросам собственности.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья:

Родился 9 ноября 1962 в селе Каменечье Кировоградской области.

Жена — Людмила Ищенко, в семье двое сыновей — Артем и Артур.

Образование:

В 2005году Окончил экономический факультет Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова (г.. Москва).

В 2008 году — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

С 2012 года — студент философского факультета Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

Трудовая деятельность:

1978-1980 гг. — тракторист в колхозе им. Калинина (с. Каменечье).

1982-1983 гг, после срочной службы в советской армии — водитель в колхозе им. Калинина.

1983-1992 гг. — водитель в тресте «Киевгорстрой»,

1992-1993 гг. — директор МП «Зари Синюхи».

1993-2003 гг. — заместитель генерального директора ООО «Лелека-колор» (владелец компании — Людмила Ищенко).

2003-2006 гг. — генеральный директор ГП «Госснаб».

2006-2010 гг. — первый заместитель председателя Деснянского районного в Киеве государственной администрации.

2010-2011 гг. — первый заместитель председателя Святошинской РГА.

2011-2013 гг. — заместитель генерального директора ООО «Лелека-колор».

2013-2014 гг. — заместитель директора КП «Дирекция по управлению и обслуживанию жилого фонда» Соломенского района Киева.

С 2014 года — и. о. директора КП «Дирекция по управлению и обслуживанию жилого фонда» Деснянского района Киева.

Общественная деятельность:

Помощник-консультант на общественных началах народных депутатов Украины Михаила Полянчича (2002-2006 гг) и Владимира Яворивского (2012-2014 гг).

2004-2017 гг. — председатель наблюдательного совета благотворительного фонда «Свято-Покровский».

Компромат, скандалы:

У Михаила Ищенко официально бизнеса нет, но при этом его жена является собственником или соучредителем десяти коммерческих предприятий, у сыновей — по три компании.

Декларация:

В 2018 году Михаил Ищенко задекларировал 115 тыс грн. Доход (заработная плата по основному месту работы) составил 361 тысячу грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат три квартиры, три земельных участка и пять гаражей в Киеве, дом в Белогородке Киево-Святошинского района, три земельных участка в с. Каменечье, а также земельный участок под Алуштой.

У депутата есть коллекция монет, у его жены — Mercedes-Benz W221.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Будищанская, 3, (044) 383-69-97

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/ishchenkomykhaylo

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/desnnfront.org.ua/

Отчет депутата за 2018 год.