Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №34.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам по вопросам собственности.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья:
Родился 9 ноября 1962 в селе Каменечье Кировоградской области.
Жена — Людмила Ищенко, в семье двое сыновей — Артем и Артур.
Образование:
В 2005году Окончил экономический факультет Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова (г.. Москва).
В 2008 году — Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.
С 2012 года — студент философского факультета Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.
Трудовая деятельность:
- 1978-1980 гг. — тракторист в колхозе им. Калинина (с. Каменечье).
- 1982-1983 гг, после срочной службы в советской армии — водитель в колхозе им. Калинина.
- 1983-1992 гг. — водитель в тресте «Киевгорстрой»,
- 1992-1993 гг. — директор МП «Зари Синюхи».
- 1993-2003 гг. — заместитель генерального директора ООО «Лелека-колор» (владелец компании — Людмила Ищенко).
- 2003-2006 гг. — генеральный директор ГП «Госснаб».
- 2006-2010 гг. — первый заместитель председателя Деснянского районного в Киеве государственной администрации.
- 2010-2011 гг. — первый заместитель председателя Святошинской РГА.
- 2011-2013 гг. — заместитель генерального директора ООО «Лелека-колор».
- 2013-2014 гг. — заместитель директора КП «Дирекция по управлению и обслуживанию жилого фонда» Соломенского района Киева.
- С 2014 года — и. о. директора КП «Дирекция по управлению и обслуживанию жилого фонда» Деснянского района Киева.
Общественная деятельность:
Помощник-консультант на общественных началах народных депутатов Украины Михаила Полянчича (2002-2006 гг) и Владимира Яворивского (2012-2014 гг).
2004-2017 гг. — председатель наблюдательного совета благотворительного фонда «Свято-Покровский».
Компромат, скандалы:
У Михаила Ищенко официально бизнеса нет, но при этом его жена является собственником или соучредителем десяти коммерческих предприятий, у сыновей — по три компании.
Декларация:
В 2018 году Михаил Ищенко задекларировал 115 тыс грн. Доход (заработная плата по основному месту работы) составил 361 тысячу грн.
Из недвижимого имущества семьи принадлежат три квартиры, три земельных участка и пять гаражей в Киеве, дом в Белогородке Киево-Святошинского района, три земельных участка в с. Каменечье, а также земельный участок под Алуштой.
У депутата есть коллекция монет, у его жены — Mercedes-Benz W221.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Будищанская, 3, (044) 383-69-97
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/ishchenkomykhaylo
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