Издание Time опубликовало свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2020 года.
Список опубликован на сайте журнала и разделен на категории: «Лидеры», «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства» и «Иконы».
В этом году в списке оказалось 54 женщины и 46 мужчин. Также в рейтинге 202 года очутилось рекордное количество ученых и медиков.
Украинцы в этот список не попали. Также Time не включило в рейтинг самых влиятельных людей президента России Владимира Путина.
При этом, президент США Дональд Трамп и его соперник на грядущих президентских выборах Джо Байден — попали в список.
«Лидеры»
- директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи,
- гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус,
- президент США Дональд Трамп,
- кандидат в президенты США от демократов и экс-вице-президент США Джо Байден,
- кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис,
- генпрокурор США Уильям Барр,
- спикер палаты представителей Нэнси Пелоси,
- мэр Парижа Анн Идальго,
- глава КНР Си Цзиньпин,
- президент Бразилии Жаир Болсонару,
- премьер Индии Нарендра Моди,
- президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.
«Титаны»
- гендиректор Google Сундара Пичаи,
- ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань,
- бывшая жена богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт,
- глава Федрезерва США Джером Пауэлл,
- шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон,
- глава МВФ Кристалина Георгиева и другие.
«Новаторы»
- певица Megan Thee Stallion,
- астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук,
- специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена Камилла Роте, которая выяснила, что коронавирус иногда передается от человека к человеку бессимптомно,
- одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.
«Деятели искусства»
- исполнитель The Weeknd,
- певица Селена Гомез,
- актриса Фиби Уоллер-Бридж,
- актер Майкл Бакари Джордан,
- южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо,
- виолончелист Йо Йо Ма и другие.
«Иконы»
- основатели движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс.
- правозащитница Анджела Дэвис,
- медсестра из Нью-Йорка Эмми ОʼСалливан, которая вернулась на работу через две недели после того, как пролежала с коронавирусом под аппаратом ИВЛ,
- теннисистка Наоми Осака и другие.
Тем временем, президент России Владимир Путин, США — Дональд Трамп и Беларуси — Александр Лукашенко получили Шнобелевскую премию — они показали, что во время пандемии политики влияют на жизнь и смерть больше, чем врачи и ученые.