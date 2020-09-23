Издание Time опубликовало свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей 2020 года.

Список опубликован на сайте журнала и разделен на категории: «Лидеры», «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства» и «Иконы».

В этом году в списке оказалось 54 женщины и 46 мужчин. Также в рейтинге 202 года очутилось рекордное количество ученых и медиков.

Украинцы в этот список не попали. Также Time не включило в рейтинг самых влиятельных людей президента России Владимира Путина.

При этом, президент США Дональд Трамп и его соперник на грядущих президентских выборах Джо Байден — попали в список.

«Лидеры»

директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи,

гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус,

президент США Дональд Трамп,

кандидат в президенты США от демократов и экс-вице-президент США Джо Байден,

кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис,

генпрокурор США Уильям Барр,

спикер палаты представителей Нэнси Пелоси,

мэр Парижа Анн Идальго,

глава КНР Си Цзиньпин,

президент Бразилии Жаир Болсонару,

премьер Индии Нарендра Моди,

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

«Титаны»

гендиректор Google Сундара Пичаи,

ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань,

бывшая жена богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт,

глава Федрезерва США Джером Пауэлл,

шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон,

глава МВФ Кристалина Георгиева и другие.

«Новаторы»

певица Megan Thee Stallion,

астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук,

специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена Камилла Роте, которая выяснила, что коронавирус иногда передается от человека к человеку бессимптомно,

одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и другие.

«Деятели искусства»

исполнитель The Weeknd,

певица Селена Гомез,

актриса Фиби Уоллер-Бридж,

актер Майкл Бакари Джордан,

южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо,

виолончелист Йо Йо Ма и другие.

«Иконы»

основатели движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс.

правозащитница Анджела Дэвис,

медсестра из Нью-Йорка Эмми ОʼСалливан, которая вернулась на работу через две недели после того, как пролежала с коронавирусом под аппаратом ИВЛ,

теннисистка Наоми Осака и другие.

Тем временем, президент России Владимир Путин, США — Дональд Трамп и Беларуси — Александр Лукашенко получили Шнобелевскую премию — они показали, что во время пандемии политики влияют на жизнь и смерть больше, чем врачи и ученые.