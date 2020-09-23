Киев, по самому оптимистичному прогнозу, пробудет в «оранжевой» карантинной зоне до марта 2021 года.

Об этом «РБК-Украина» сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

По его словам, сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, уже прошли инкубационный период. Но представитель ведомства прогнозирует рост заболеваемости на следующей неделе:

«На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в «оранжевой» зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам».

Украинцам, которые хотят выехать заграницу, предлагают купить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию (COVID-19). Турагенты предполагают, что украинцы покупают справки из экономии: ПЦР-тест стоит 1000-2000 гривен, справка — 400-500 гривен. Но если обнаружится, что результаты теста на COVID-19 подделали, а новый тест выявит инфекцию уже после приезда в курортную страну, страховые не будут компенсировать туристу затраты на лечение.

Ученые предполагают, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 имеют люди, которые переболели лихорадкой денге.

В Украине за сутки, 22 сентября, зарегистрированы 3497 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране с начала пандемии заболели 184 734 человека.