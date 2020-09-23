Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси.

Об этом сообщает государственное агентство «Белта».

По данным агентства, церемония инаугурации проходит во Дворце независимости в Минске.

«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь», — сообщает Telegram-канал агентства.

На церемонии присутствуют несколько сотен человек. Среди них высшие должностные лица, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Утром в Минске на проспекте Независимости заметили кортеж Лукашенко, автобусы и грузовики с военными. Оппозиционный Telegram-канал Nexta предупреждал, что сегодня может пройти тайная инаугурация.

СМИ сообщали, что движение возле Дворца независимости и выставочного комплекса «Белэкспо» заведомо перекрыто. Также закрыли для проезда проспект Независимости. Одновременно с этим к Дворцу Независимости с утра приезжали люди в костюмах.

Nexta отмечает, что впервые в истории страны инаугурация никак не анонсировалась. Кроме того, церемония инаугурации не транслируется республиканскими телеканалами, хотя это предусмотрено законом.

Nexta также приводит комментарий члена президиума КС Павла Латушко:

«Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников. У него был шанс уйти, но всё же синие пальцы сделали свое чёрное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира».

Накануне министры иностранных дел Евросоюза признали Александра Лукашенко незаконно избранным президентом Беларуси.