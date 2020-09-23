Президент Владимир Зеленский считает, что рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине связан с усталостью людей от карантина.

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny. По его мнению, украинцы устали от карантинных ограничений, как это происходило и в других странах.

«Люди устали от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Они хотят вернуться к привычной жизни», – считает он.

Также Зеленский подчеркнул, что больше всего вспышек COVID-19 в Украине зафиксировано после посещения вечеринкок, концертов, свадьб, клубов, и после религиозных обрядов.

«В начале этого кризиса мы отреагировали очень оперативно. За счет карантина нам удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Сейчас у нас в стране действует адаптивный карантин, который дает возможность гибко реагировать на вызовы в том или ином месте», – резюмировал Зеленский.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 23 сентября, в Украине не готовы ослабить карантин практически все регионы.

А также, Киев, по самому оптимистичному прогнозу, пробудет в «оранжевой» карантинной зоне до марта 2021 года.