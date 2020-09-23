На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих Объединенных сил.

Трагический инцидент произошел сегодня, 23 сентября.

Подробности сообщаются на странице Оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook. Пострадавшие бойцы получили осколочные ранения средней степени тяжести.

Воинам ВСУ была операттивно предоставлена домедицинская помощь, затем их доставили в лечебное учреждение.

На данный момент состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Как мы уже рассказывали ранее, зенитные ракетные дивизионы ВСУ на полигоне Ягорлык в Херсонской области, отработали в активной фазе учений «Объединенные усилия-2020» вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям.

Тем временем, министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий бойцов ВСУ за ответный огонь по террористам на Донбассе.