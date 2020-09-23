Алексей Навальный выписан из стационара берлинской клиники «Шарите».

Об этом со ссылкой на заявление клиники пишет «Медуза».

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите“ 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится на сайте клиники.

Напомним, Алексей Навальный был отравлен новым и более опасным типом «Новичка». Он остался в живых только благодаря пилоту, который решил немедленно посадить самолет, а также врачам, которые оперативно вкололи ему атропин.

Экс-сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Владимир Углев, который был одним из разработчиков ядовитых веществ класса «Новичок», сначала публично отвергал возможность использования яда в случае отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но после оглашения выводов немецких специалистов изменил свое мнение.

Spiegel писал, что следы нервно-паралитического яда обнаружены и на бутылке с водой, из которой политик предположительно пил в день отравления 20 августа.

«Новичок» в организме Навального нашли также лаборатории Франции и Швеции.

Накануне Навальный рассказал о своем текущем состоянии его здоровья. По его словам, еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать в принципе. Он также отмечал, что ему было сложно выполнять движения, которые были связаны с общей моторикой тела.