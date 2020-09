Дозаправка в повітрі конвертопланів Osprey CV22

США здійснили дозаправку в повітрі конвертопланів Osprey під час українсько-американських навчань Сил спеціальних операційУ небі над Чорним морем успішно провели дозаправку конвертопланів Osprey CV-22 під час виконання завдань підрозділами спеціального призначення ССО України та США. В рамках стратегічних командно-штабних навчань “Об`єднані зусилля — 2020” іноземні партнери здійснили тренування, демонструючи можливості сучасних літальних апаратів MC 130J та Osprey CV-22: дозаправка у повітрі. Дані тренування здійснювались в небі на Півдні України та над акваторією Чорного моря.Враховуючи унікальну конструкцію Оsprey — це саме той універсальний засіб транспортування, який здатен доставити воїнів до місця виконання завдання та здійснити евакуацію за необхідності. Злагоджена робота екіпажів показала чітку взаємосумісність наземних служб Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces та 352d Special Operations Wing, що значно розширює можливий діапазон виконання спеціальних завдань Альянсом та їх партнерами. Проведення таких маневрів дозволяє доставляти групи на великі відстані при наднизьких висотах, враховуючи специфіку виконання завдань підрозділами спеціального призначення. U.S. Embassy Kyiv UkraineU.S. Special Operations Command EuropeМіністерство оборони УкраїниГенеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Gepostet von Командування Сил спеціальних операцій ЗС України am Mittwoch, 23. September 2020