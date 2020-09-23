Зенитные ракетные дивизионы ВСУ на полигоне Ягорлык в Херсонской области, отработали в активной фазе учений «Объединенные усилия-2020» вопросы взаимодействия и провели имитационные пуски по реальным целям.
Об этом сообщает «АрміяInform».
Во время активной фазы учений, в частности, разыгрываются сценарии массированного воздушного нападения врага, задачи по отражению которого возложены на сводный зенитный ракетный полк. Боевые расчеты комплексов С-300 и Бук-М1 должны будут уничтожить огромное количество воздушных целей, двигаться с разной скоростью, на разных высотах и расстоянии. Их роль традиционно играть БПЛА ВР-3 «Рейс», которые по своим характеристикам являются достаточно неудобной малозаметной целью, больше похожей на ракету.
По словам командующего воздушного командования Восток Олега Стрецинского, в настоящее время уже закончился завершающий этап подготовки.
В ходе учений также будут разыгрывать сценарий массированного воздушного нападения противника.
А «Думская» пишет, что в рамках стратегических учений «Объединенные усилия-2020» — американская авиация провела показательную дозаправку в воздухе. Издание также опубликовало фото.
Все происходило в небе над Березовкой (Одесская область) — MС-130 Hercules выступал в качестве самолета-заправщика. Подсоединили к заправочному узлу заправочным шлангом конвертоплан CV-22 Osprey, второй конвертоплан шел на удалении примерно ста метров от заправщика.
Дозаправка в повітрі конвертопланів Osprey CV22
США здійснили дозаправку в повітрі конвертопланів Osprey під час українсько-американських навчань Сил спеціальних операційУ небі над Чорним морем успішно провели дозаправку конвертопланів Osprey CV-22 під час виконання завдань підрозділами спеціального призначення ССО України та США. В рамках стратегічних командно-штабних навчань “Об`єднані зусилля — 2020” іноземні партнери здійснили тренування, демонструючи можливості сучасних літальних апаратів MC 130J та Osprey CV-22: дозаправка у повітрі. Дані тренування здійснювались в небі на Півдні України та над акваторією Чорного моря.Враховуючи унікальну конструкцію Оsprey — це саме той універсальний засіб транспортування, який здатен доставити воїнів до місця виконання завдання та здійснити евакуацію за необхідності. Злагоджена робота екіпажів показала чітку взаємосумісність наземних служб Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces та 352d Special Operations Wing, що значно розширює можливий діапазон виконання спеціальних завдань Альянсом та їх партнерами. Проведення таких маневрів дозволяє доставляти групи на великі відстані при наднизьких висотах, враховуючи специфіку виконання завдань підрозділами спеціального призначення. U.S. Embassy Kyiv UkraineU.S. Special Operations Command EuropeМіністерство оборони УкраїниГенеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого
Gepostet von Командування Сил спеціальних операцій ЗС України am Mittwoch, 23. September 2020