В рамках осеннего призыва в Украине, который продлится с октября по декабрь, призовут 13 570 человек

Такое распоряжение было сделано Кабмином сегодня, 23 сентября.

Из общего числа призывников, в Вооруженные силы направят – 7 500 человек, Государственная специальная служба транспорта ждет – 600, Национальная гвардия – 4 970 и Госпогранслужба – 500 человек в свои ряды.

Больше всего призывников ожидается в Днепропетровской области – 1 265, а меньше в Луганской – 228.

В Киеве намерены призвать 547 человек.

На проведение призыва на срочную службу осенью потратят 58 312 054,1 грн. Из которых 32,23 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 21,36 млн грн – в Нацгвардию, 2,14 млн грн – в Госпогранслужбу и 2,58 млн грн – в Госспецтрансслужбу.

Один призывник обойдется в 4297,13 грн. Из них 4204 грн – выплата помощи призывнику, а 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва.

Напомним, призываться будут граждане Украины от 18 до 27 лет. При этом призыв в возрасте 18-19 лет проводится по собственному желанию (по письменному заявлению).

Как мы уже рассказывали ранее, в украинской армии обновили эмблемы военной формы — отныне выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках будут выглядеть по-другому.

Также, тысячам украинских выпускников начали приходить повестки в армию. Причиной этого стал перенос вступительной кампании в ВУЗы из-за пандемии коронавируса.