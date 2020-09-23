В Киеве на Софиевской Борщаговке, произошел серьезный пожар в одной из многоэтажек ЖК София, в результате которого сгорело 5 квартир.

Очевидцы сообщили, что огонь начал распространяться от одной из квартир на верхнем этаже, откуда перекинулся к соседям.

«Горят новые квартиры. Утром произошло возгорание на Cофиевской Борщаговке по ул. Боголюбова 5. Загорелась комната на последнем этаже. По состоянию на 7.10 утра горело уже 3 квартиры», — указано в сообщении ГСЧС.

Как стало известно позже, владелец квартиры, в которой началася пожар, находится в ожоговом отделении. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Согласно предварительным данным, мужчина разжигал камин, в связи с чем и произошел пожар. Он пытался потушить огонь, но ему это не удалось.

Во время пожара три квартиры сгорели полностью, а еще две повреждены огнем.

Как мы уже рассказывали ранее, на побережье Одессы утром 21 сентября произошел масштабный пожар — вспыхнули курени, построенные в Черноморке на 129-м причале.

А в Хмельницкой области, в селе Новоселица погиб младенец по причине возгорания пожар в частном доме, еще двоих детей, которые также находились дома во время пожара, удалось спасти.