Польская фармацевтическая компания заявила о создании первого в мире лекарства от коронавирусной болезни COVID-19.

Подробности сообщает «Польское радио». Препарат для лечения коронавируса создан на основе плазмы пациентов, которые переболели COVID-19.

В компании Biomed Lublin, которая создала лекарство,сообщили, что оно содержит антитела, которые нейтрализуют коронавирус.

На сегодняшней пресс-конференции было показано видео об эффективности нового препарата. Утверждается, что это лекарство останавливает COVID-19 на «очень высоком уровне».

Однако, впереди еще предстоят клинические испытания препарата. Их проведут в медицинских центрах Люблина, Бытома, Белостока и Варшавы.

Также, накануне, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

Как мы уже рассказывали ранее, один из антибиотиков, который часто используют для лечения COVID-19, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

А в Индии началась официальная продажа лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.