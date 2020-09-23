В Беларуси, где сегодня тайно прошла инаугурация Александра Лукашенко, люди начали выходить на стихийные акции протеста.

В частности, как пишет «РБК-Украина», некоторые магазины и компании Минска объявили о сокращенном рабочем дне. К примеру, так сделал «5 элемент». Также нерабочим днем 23 сентября объявили в IT-компании «Rozum Robotics».

Член Координационного совета Павел Латушко у себя в Telegram сообщил, что оппозиция планирует бессрочную акцию протеста: «Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения».

Призыв выходить в 18 часов на центральные площади городов опубликовал и оппозиционный Telegram-канал Nexta.

Уже известно, что к протестам присоединились минские студенты. В частности, акция началась под стенами Минского государственного лингвистического университета. К акциям присоединились студенты ФПМИ и Мехмат БГУ.

Фото: tut.by

Накануне министры иностранных дел Евросоюза признали Александра Лукашенко незаконно избранным президентом Беларуси.