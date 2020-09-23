Россия ввела ответные санкции в отношении Европейского Союза, в рамках которых буде запрещен въезд на территорию РФ некоторым европейским чиновникам.

Подробности сообщаются в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ в среду, 23 сентября.

Таким образом, Россия отреагировали на антироссийские санкции Евросоюза, которые были введены в ответ на агрессию против Украины.

В Кремле утверждают, что Россию наказали «под надуманными и порой абсурдными предлогами».

«В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», – указано в заявлении.

Также, МИД РФнаправил ноту в представительство ЕС в России, которая информирует об этом шаге.

«В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер», – заявили в Кремле.

Как мы уже рассказывали ранее, США ввели новый пакет мощных санкций против России в связи с причастности к киберпреступлениям, вмешательству в выборы президента США и ситуацией в Украине.

А также, в Украине задумались о введении экономических санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства. И, таким образом, они могут нарушать украинское законодательство.