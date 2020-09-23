В Ливии в районе военной базы «Эль-Джуфра» разбился вертолет с членами российской ЧВК «Вагнер» на борту. Трагедия произошла сегодня, 23 сентября.

Подробности сообщил пресс-секретарь командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дырах, передает «Интерфакс».

Как сообщается, после столкновении с землей на борту вертолета взорвались боеприпасы.

Согласно предварительным данным в результате авиакатастрофы погибли четыре российских наемника.

Остальные детали происшествия на данный момент устанавливаются.

Ранее, 22 сентября, в Тверской области разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба прокомментировал скандал с «вагнеровцами», он в частности, опроверг причастность к срыву спецоперации Владимира Зеленского.

А пропагандисты активно продвигают версию о том, что Украина пытается таким образом поссорить Россию со своим союзником.