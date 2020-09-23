В Ливии в районе военной базы «Эль-Джуфра» разбился вертолет с членами российской ЧВК «Вагнер» на борту. Трагедия произошла сегодня, 23 сентября.
Подробности сообщил пресс-секретарь командования совместными операциями в Сирте и Эль-Джуфре генерал Абдулхади Дырах, передает «Интерфакс».
Как сообщается, после столкновении с землей на борту вертолета взорвались боеприпасы.
Согласно предварительным данным в результате авиакатастрофы погибли четыре российских наемника.
Остальные детали происшествия на данный момент устанавливаются.
Ранее, 22 сентября, в Тверской области разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.
Как мы уже рассказывали ранее, экс-начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба прокомментировал скандал с «вагнеровцами», он в частности, опроверг причастность к срыву спецоперации Владимира Зеленского.
А пропагандисты активно продвигают версию о том, что Украина пытается таким образом поссорить Россию со своим союзником.