Погода в Украине 24 сентября будет продиктована антициклоном — будет солнечно и сухо, не повезет только западным областям.

Своим прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха ночью +7 + 12 градусов, на юге + 12 + 16 градусов, а днем 24 сентября ​​ожидается + 22 + 27 градусов. Ветер в Украине будет юго-восточного направления.

В Киеве завтра сухо, солнечно и тепло, до +25, +26 градусов.

Более ощутимые дожди, прогнозирует синоптик, появятся в Украине в воскресенье.

«В ближайшие субботу-воскресенье ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер! На следующей неделе воздух в Украине будет свежее, но о сильном похолодании речи не идет», — говорит Диденко.

Напоминаем, что из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно. По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Экологи говорят, что климатические границы природных зон в Украине будут смещаться на север. В будущем в Киеве будет степной климат, который сейчас характерен для юга.