США ввели новый пакет мощных санкций против России в связи с причастности к киберпреступлениям, вмешательству в выборы президента США и ситуацией в Украине.

Подробности сообщаются на сайте Минфина США в среду, 23 сентября.

Так, в санкционный список внесли восемь российских граждан и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии.

Новый санкционный список пополнили:

Борис Гайкович (связан с НПО «Океанос»)

Елена Иванова (связан с НПО «Океанос»)

Евгений Ходотов (связан с «поваром Путина» Евгением Пригожиным)

Никита Ковалевский (связан с Optima Freight)

Надежда Кучумова (связана с НПО «Океанос»)

Александр Кузин (связан с Пригожиным)

Дмитрий Сытый (связан с Пригожиным)

Владислав Занин (связан с НПО «Океанос»)

Компании, против которых ввели санкции:

Acex OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

GCH Finland OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

Lobaye Invest (ЦАР, связана с Пригожиным)

«М-Финанс» (Россия, связана с Пригожиным)

НПП ПТ «Океанос» (Россия, связана с ФСБ)

Optima Freight OY (Финляндия, связана с российской DiveTechnoService)

Unicum Trade OY (Финляндия, связана с Ковалевским)

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине задумались о введении экономических санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства. И,таким образом, они могут нарушать украинское законодательство.

А также, ЕС рассматривает введение санкций против пропагандистов России из-за поддержания режима Лукашенко.