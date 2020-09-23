США ввели новый пакет мощных санкций против России в связи с причастности к киберпреступлениям, вмешательству в выборы президента США и ситуацией в Украине.
Подробности сообщаются на сайте Минфина США в среду, 23 сентября.
Так, в санкционный список внесли восемь российских граждан и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии.
Новый санкционный список пополнили:
- Борис Гайкович (связан с НПО «Океанос»)
- Елена Иванова (связан с НПО «Океанос»)
- Евгений Ходотов (связан с «поваром Путина» Евгением Пригожиным)
- Никита Ковалевский (связан с Optima Freight)
- Надежда Кучумова (связана с НПО «Океанос»)
- Александр Кузин (связан с Пригожиным)
- Дмитрий Сытый (связан с Пригожиным)
- Владислав Занин (связан с НПО «Океанос»)
Компании, против которых ввели санкции:
- Acex OY (Финляндия, связана с Ковалевским)
- GCH Finland OY (Финляндия, связана с Ковалевским)
- Lobaye Invest (ЦАР, связана с Пригожиным)
- «М-Финанс» (Россия, связана с Пригожиным)
- НПП ПТ «Океанос» (Россия, связана с ФСБ)
- Optima Freight OY (Финляндия, связана с российской DiveTechnoService)
- Unicum Trade OY (Финляндия, связана с Ковалевским)
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине задумались о введении экономических санкций в отношении онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства. И,таким образом, они могут нарушать украинское законодательство.
А также, ЕС рассматривает введение санкций против пропагандистов России из-за поддержания режима Лукашенко.