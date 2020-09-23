Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко.

В своем обращении она назвала произошедшее фарсом: «Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию».

Также инаугурацию прокомментировала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. В эфире Радио НВ Красулина заявила, что сегодняшняя ситуация не стала новостью для оппозиции:

«Мы по этому поводу сильно не напрягаемся. Мы понимали, что он попытает сделать. Сегодняшней попыткой инаугурироваться он прервал свой предыдущий мандат, он закончен сегодня этой точкой. И с данного момента он новый мандат не получил. 9 августа белорусский народ не оказал ему доверия и поддержки. Это означает, что предыдущий мандат закончился, а новый не начался. Он перестал быть легитимным президентом Республики Беларусь и сегодня стал пенсионером. С чем мы его и поздравляем».

Отметим, в период с 28 по 30 сентября Литву и Латвию посетит президент Франции Эмманюэль Макрон. СМИ со ссылкой на источники в администрации Макрона пишут, что не исключена его встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Как известно, накануне министры иностранных дел Евросоюза признали Александра Лукашенко незаконно избранным президентом Беларуси.