Часть имущества народного депутата Рады от «Слуги народа» Александра Юрченко наложили арест.

Решение вынес Высший антикоррупционный суд, сообщает Телеграм-канал журналиста Макса Никитюка.

На данный момент неизвестно каком имуществе идет речь. Скорее всего это недвижимость и денежные активы.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Александру Юрченко, который подозревается в коррупции, в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат Александр Юрченко официально исключен из фракции политической партии «Слуга народа».

Тем временем, сам Юрченко отрицает обвинения в вымогательстве и получении взяток.