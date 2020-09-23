Уровень теневой экономики в Украине вырос до 31% от объема официального ВВП за период январь-март 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 2%.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономразвития.

Сообщается, что опыт предыдущих кризисов свидетельствует об ожиданиях увеличения уровня теневой экономики, поскольку в условиях значительной неопределенности бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов.

«Так, произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но, именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями», — указано в заявлении министерства.

В то же время, три из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали такие данные:

метод «расходы населения — розничный товарооборот и услуги» — 29% от объема официального ВВП;

электрический метод — 27% от объема официального ВВП);

монетарный метод — 29% от объема официального ВВП).

А метод убыточности предприятий показал увеличение уровня теневой экономики до 38% от объема официального ВВП.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине ряд облгазов и аффилированных газсбытов давят на потребителей, которые хотят сменить поставщика голубого топлива — людям угрожают выставить большие долги и отрезать трубу.

А также, украинцы отдадут своими налогами около 5 тысяч гривен на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда.